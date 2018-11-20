Румас: Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком

Минск, 20 ноября. Беларусь рассчитывает на реализацию знаковых проектов с Европейским инвестиционным банком, заявил премьер-министр Сергей Румас 20 ноября в Минске на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Александром Стуббом.



"Уверен, что 2019 год в сотрудничестве Беларуси и Европейского инвестиционного банка будет крайне плодотворным, будет создан необходимый фундамент для установления доверительных партнерских отношений. Со своей стороны хочу вас заверить, что Беларусь всегда открыта для конструктивного диалога с Европейским инвестиционным банком. Надеюсь, что в будущем нас ждет много знаковых и амбициозных проектов", — приводит слова Румаса пресс-служба правительства.



По его мнению, с подписанием сегодняшних соглашений сотрудничество Беларуси и ЕИБ выходит на новый уровень. Так, ЕИБ и ЕБРР совместно профинансируют реконструкцию Минской очистной станции. "Это очень важный для Минска проект, его реализация позволит улучшить качество очистки вод и благоприятно отразится на экологической обстановке", — отметил глава правительства.



Два соглашения ЕИБ с крупнейшими банками —"Беларусбанком" и "Белагропромбанком" — помогут поддержать малый и средний бизнес. "Правительство уделяет большое внимание развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. Развитие малого и среднего бизнеса мы видим одним из источников экономического роста в будущем", — подчеркнул премьер-министр.



В ближайшее время планируется завершить подготовку проекта с ЕИБ по транспортному сообщению Беларуси, который предполагает реконструкцию автодороги М7 Минск — Ошмяны — Каменный Лог и модернизацию инфраструктуры в пункте пропуска "Каменный Лог".



Кроме того, Беларусь заинтересована в реализации ряда других совместных инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, которые поддерживаются Всемирным банком.



Европейский инвестиционный банк был учрежден в 1958 году как банк Евросоюза. Он находится в собственности 28 государств — членов ЕС. Банк предоставляет финансовые средства, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов в Европе и за ее пределами.