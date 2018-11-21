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Дата распечатки: 21.11.2018 03:33
 
21.11.2018 01:13 Спорт

В полуфинале Лиги наций белорусская футбольная сборная сыграет с грузинами

Минск, 21 ноября. В полуфинале слабейшего четвертого дивизиона Лиги наций белорусская футбольная сборная сыграет на выезде с Грузией. Во втором полуфинале Македония примет Косово. Победители пар разыграют путевку на чемпионат Европы 2020 года. Матчи плей-офф пройдут 26—31 марта того же года. Хозяина решающего поединка определит жеребьевка 22 ноября 2019 года.

Это расписание останется в силе, если ни одна из четырех сборных не получит место в решающем раунде Евро-2020 по итогам традиционного отбора, который стартует в марте 2019 года (жеребьевка групп пройдет 2 декабря нынешнего года). В противном случае будет произведена замена участника (или участников).

Грузия выиграла группу 1 лиги D (в 6 матчах 16 очков, разница мячей 12-2), Беларусь — группу 2 (14 очков, 10-0), Косово — группу 3 (14, 15-2), Македония — группу 4 (15, 14-5). В заочном споре победителей Грузия оказалась сильнейшей (40-е место в рейтинге Лиги наций), Беларусь — слабейшей (43-е).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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