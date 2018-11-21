Минск, 21 ноября. В Минске на пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.



Информация о задымлении на первом этаже в пятиэтажке по улице Берута Фрунзенском районе поступила в МЧС 20 ноября в 11.20. Прибывшие на место пожарные обнаружили загорание имущества в жилой комнате квартиры. Площадь пожара составляла 10 квадратных метров. Из соседних квартир спасатели при помощи специальных масок вывели четырех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Также из подъезда был эвакуирован 21 человек.



В горящей комнате нашли погибшего мужчину. Он находился в гостях у хозяйки жилья. Самой женщины в момент возгорания в квартире не было. Повреждено имущество в комнате, квартира закопчена. Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС.



Причины возгорания устанавливаются, рассматриваются несколько версий.



Также в этот день утром Гомельским спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире стиральной машины. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, квартира была задымлена, хозяйка находилась на лестничной клетке.



Хозяйка затушила огонь самостоятельно. Однако после прибытия спасателей и бригады скорой медицинской помощи почувствовала себя плохо. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" она доставлена в больницу.



В результате пожара повреждена стиральная машина, вещи в ванной комнате. Рассматриваются несколько версий причин пожара: аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил эксплуатации электросетей.