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Дата распечатки: 21.11.2018 11:10
 
21.11.2018 10:50 Общество

В Минске на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Минск, 21 ноября. В Минске на пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Информация о задымлении на первом этаже в пятиэтажке по улице Берута Фрунзенском районе поступила в МЧС 20 ноября в 11.20. Прибывшие на место пожарные обнаружили загорание имущества в жилой комнате квартиры. Площадь пожара составляла 10 квадратных метров. Из соседних квартир спасатели при помощи специальных масок вывели четырех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Также из подъезда был эвакуирован 21 человек.

В горящей комнате нашли погибшего мужчину. Он находился в гостях у хозяйки жилья. Самой женщины в момент возгорания в квартире не было. Повреждено имущество в комнате, квартира закопчена. Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС.

Причины возгорания устанавливаются, рассматриваются несколько версий.

Также в этот день утром Гомельским спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире стиральной машины. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, квартира была задымлена, хозяйка находилась на лестничной клетке.

Хозяйка затушила огонь самостоятельно. Однако после прибытия спасателей и бригады скорой медицинской помощи почувствовала себя плохо. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" она доставлена в больницу.

В результате пожара повреждена стиральная машина, вещи в ванной комнате. Рассматриваются несколько версий причин пожара: аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил эксплуатации электросетей.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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