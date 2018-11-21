21.11.2018 12:31 Общество, Политика
Суд в Гомеле прекратил административное преследование журналистки за создание документального фильма
Минск, 21 ноября. Прекращено административное дело против журналистки-фрилансера Марии Булавинской, начатое по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Такое решение, как сообщает сайт spring96.org, принял судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович.
Постановление датировано 6 ноября, на суде Булавинская не присутствовала. Накануне, 5 ноября, журналистку вызывали в Центральный РОВД города для уточнения обвинения и разъяснения прав и обязанностей.
Как сообщалось, журналистка занималась съемками короткометражного документального фильма "Бяздомны горад" с 2013 года. На протяжении этого времени она фиксировала факты уничтожения в Гомеле архитектурного наследия — домов в историческом центре города с уникальным деревянным резным декором.
Фильм был презентован в Гомеле в мае. В сентябре его представили на польском телеканале "Белсат", который вещает на Беларусь. Фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом, регулярно привлекают к административной ответственности за работу без аккредитации в МИД.
Постановление датировано 6 ноября, на суде Булавинская не присутствовала. Накануне, 5 ноября, журналистку вызывали в Центральный РОВД города для уточнения обвинения и разъяснения прав и обязанностей.
Как сообщалось, журналистка занималась съемками короткометражного документального фильма "Бяздомны горад" с 2013 года. На протяжении этого времени она фиксировала факты уничтожения в Гомеле архитектурного наследия — домов в историческом центре города с уникальным деревянным резным декором.
Фильм был презентован в Гомеле в мае. В сентябре его представили на польском телеканале "Белсат", который вещает на Беларусь. Фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом, регулярно привлекают к административной ответственности за работу без аккредитации в МИД.