Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/21/981960_/
Дата распечатки: 21.11.2018 14:38
 
21.11.2018 12:31 Общество, Политика

Суд в Гомеле прекратил административное преследование журналистки за создание документального фильма

Минск, 21 ноября. Прекращено административное дело против журналистки-фрилансера Марии Булавинской, начатое по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Такое решение, как сообщает сайт spring96.org, принял судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович.

Постановление датировано 6 ноября, на суде Булавинская не присутствовала. Накануне, 5 ноября, журналистку вызывали в Центральный РОВД города для уточнения обвинения и разъяснения прав и обязанностей.

Как сообщалось, журналистка занималась съемками короткометражного документального фильма "Бяздомны горад" с 2013 года. На протяжении этого времени она фиксировала факты уничтожения в Гомеле архитектурного наследия — домов в историческом центре города с уникальным деревянным резным декором.

Фильм был презентован в Гомеле в мае. В сентябре его представили на польском телеканале "Белсат", который вещает на Беларусь. Фрилансеров, сотрудничающих с телеканалом, регулярно привлекают к административной ответственности за работу без аккредитации в МИД.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 21 Ноябрь 2018, 14:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск