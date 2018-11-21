Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах БВФБ

Минск, 21 ноября. 21 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, вырос — к евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0062 рубля (0,26%) и составил 2,3990 рубля.



Курс доллара США вырос на 0,0072 рубля (0,34%) до 2,1061 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0029 рубля (0,09%) и составил 3,1953 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. После резкого падения накануне нефтяная марка Brent растет с начала дня на 1,2%, баррель оценивается в 63,3 доллара.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,3614 рубля и составил 65,9485 рубля.