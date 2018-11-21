Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/21/982049/
Дата распечатки: 21.11.2018 19:17
 
21.11.2018 18:00 Общество

Украинская полиция разблокировала пункт пропуска "Новые Яриловичи", где протестовали владельцы "евроблях"

Гомель, 21 ноября. Украинская полиция разблокировала проезд через пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где из-за протеста владельцев "евроблях" было затруднено движение.

Из-за акции украинских автомобилистов было затруднено движение и на белорусском пункте пропуска "Новая Гута", в частности грузовиков. 21 ноября ГАИ Гомельской области рекомендовала водителям выбирать при движении в Украину иные пункты пропуска.

"После переговоров полиции с участниками акции автомобилистов движение транспорта через частично заблокированный пункт пропуска "Новые Яриловичи" полностью восстановлено", — сообщила черниговская полиция в "Фейсбуке".

По факту перекрытия движения на трассе вблизи белорусско-украинской границы представителями общественной организации владельцев автомобилей на "еврономерах" полиция Черниговской области начала производство по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Акции в пунктах пропуска на границе с Беларусью и Польшей начали украинские владельцы "евроблях" 19 ноября. Они частично перекрыли движение на трассах.

Протест связан с тем, что Верховная Рада установила новые тарифы за нарушение сроков таможенного оформления "евроблях" — дешевых автомобилей из Европы, в основном Литвы, которые украинцы пригоняли в страну в режиме временного ввоза.
Алена Германович, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 21 Ноябрь 2018, 19:17
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск