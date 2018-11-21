21.11.2018 18:49 Политика
На первого вице-премьера Турчина вновь возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата Совмина
Минск, 21 ноября. На первого заместителя премьер-министра Александра Турчина возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата Совета министров. Соответствующий указ № 456 Александр Лукашенко подписал 21 ноября, сообщила пресс-служба президента.
Турчин руководил аппаратом Совмина с 2016 года до назначения вице-премьером в августе нынешнего года.
Турчин руководил аппаратом Совмина с 2016 года до назначения вице-премьером в августе нынешнего года.