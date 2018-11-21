БАТЭ крупно проиграл "Шахтеру"

Минск, 21 ноября. Крупное поражение со счетом 0:3 от солигорского "Шахтера" потерпел борисовский БАТЭ в перенесенном на 21 ноября матче 28-го тура белорусского футбольного чемпионата (голы: Лаптев, 5, 81, Бакай, 85, с пенальти).



Для БАТЭ встреча не имела турнирного значения, так как команда досрочно стала чемпионом. "Шахтер" продолжает бороться за серебряные медали.



Остальные матчи тура прошли 9—11 ноября: "Городея" — "Динамо" Бр — 1:0 (Лебедев, 49), "Динамо" Мн — "Слуцк" — 2:0 (Иванов, 8, Макась, 88), "Ислочь" — "Витебск" — 0:1 (Скитов, 35), "Гомель" — "Минск" — 0:2 (Насибулин, 76, Бохашвили, 87, с пенальти), "Неман" — "Смолевичи" — 1:1 (Жуковский, 34, с пенальти — Каршакевич, 23), "Торпедо-БелАЗ" — "Луч" — 0:0, "Торпедо" — "Днепр" — 3:0 (Русак, 12, с пенальти, Куаджа, 31, 73).



В туре забито 14 мячей (хозяевами — 10, гостями — 4), с начала чемпионата — 472 (260 и 212). Средняя результативность в туре составила 1,75 гола за игру, с начала чемпионата — 2,11. Хозяева одержали 4 победы (всего — 95), 2 раза сыграли вничью (56) и потерпели 2 поражения (73). Зафиксировано 17 вариантов счета: 1:0 (61 раз; 27%), 2:0 (36), 2:1 (26), 1:1, 0:0 (по 26), 3:1 (15), 3:0 (12), 3:2 (5), 4:0 (4), 6:0, 4:1, 3:3, 2:2 (по 2), 6:1, 5:2, 5:1 и 5:0 (по 1).



Положение команд (у всех по 28 игр): БАТЭ — 69 очков (разница мячей 49-21), "Шахтер" — 58 (39-14), "Динамо" Мн — 57 (35-17), "Витебск" — 56 (43-19), "Торпедо-БелАЗ" — 51 (32-16), "Динамо" Бр — 48 (49-30), "Неман" — 40 (29-28), "Слуцк" — 36 (26-33), "Городея" — 31 (29-32), "Минск" — 30 (33-36), "Гомель" — 27 (15-33), "Ислочь" — 27 (16-35), "Торпедо" — 24 (20-36), "Смолевичи" — 23 (20-36), "Луч" — 23 (22-39), "Днепр" — 16 (15-47).



Следующий тур пройдет 24 ноября: "Торпедо" — "Торпедо-БелАЗ", "Днепр" — "Динамо" Мн, "Слуцк" — "Ислочь", "Витебск" — "Городея", "Динамо" Бр — "Гомель", "Минск" — "Неман", "Смолевичи" — "Шахтер", БАТЭ — "Луч".