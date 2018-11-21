Обзор важнейших событий 21 ноября 2018 года

Минск, 21 ноября. Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос: создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. "У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", — заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", — сказал белорусский руководитель.



Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает вызовы безопасности Москвы и Минска, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России. "Мы выразили озабоченность ростом напряженности на европейском континенте во многом в силу наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ, а также в связи с намерением Вашингтона, о чем было заявлено, выйти из ДРСМД, — сказал Лавров. — Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции как по линии нашего Союзного государства, так и по линии ОДКБ".



Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз находится в финальной стадии подготовки, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. "Оптимизм есть. До конца этого месяца еще рабочая группа по вопросам миграции в рамках Союзного государства соберется, обсудит этот вопрос", — сказал Макей. По его словам, в согласовании документа осталось несколько технических моментов. "Я думаю, что оно может быть подписано на заседании Совета министров Союзного государства в декабре, — отметил он. — Главная задача там — избежать контроля на внутренних границах, потому что это важно в контексте транзитной составляющей".



Суд Московского района Бреста Раиса Лобачевская оштрафовал на 25 базовых величин (612,5 рубля) независимую журналистку Милану Харитонову. Об этом журналистка узнала 21 ноября, а суд состоялся 14 ноября, в нем Харитонова не участвовала, поскольку посчитала процесс политически мотивированным. Харитонову судили по части 2 статьи 22.9 КоАП (работа на иностранное СМИ без аккредитации). Журналистку обвинили в том, что она сфотографировала в подъезде собственного дома, как сотрудник ОВД Московского района Бреста Эдуард Власюк вручал ее мужу и коллеге Алесю Левчуку повестку в милицию. Фотография появилась на сайте телеканала "Белсат".