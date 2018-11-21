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Дата распечатки: 21.11.2018 15:55
 
21.11.2018 14:26 Видео, Власть

Сергей Лавров обвинил Запад в наступлении на основы международного права

21 ноября в Минске состоялась пресс-конференция по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

Глава российского МИД прокомментировал ситуацию с наделением большими полномочиями технического секретариата ОЗХО.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Вопреки всем нормам и самой Конвенции по запрещению химического оружия, и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов, решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием, путем слома имеющихся правил процедуры. Это наступление на основы международного права".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 21 Ноябрь 2018, 15:55
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