Сергей Лавров обвинил Запад в наступлении на основы международного права

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21 ноября в Минске состоялась пресс-конференция по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.



Глава российского МИД прокомментировал ситуацию с наделением большими полномочиями технического секретариата ОЗХО.



Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Вопреки всем нормам и самой Конвенции по запрещению химического оружия, и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов, решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием, путем слома имеющихся правил процедуры. Это наступление на основы международного права".