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Дата распечатки: 21.11.2018 17:35
 
21.11.2018 14:48 Видео, Власть

Владимир Макей: Надо сбалансировать торговлю с Россией

21 ноября в Минске состоялась пресс-конференция по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В нашей повестке дня остаются очень важные вопросы: урегулирование вопроса с нефтяным налоговым маневром, сбалансированность нашей ВЭД, внешней торговли. За девять месяцев наш экспорт в Россию вырос всего на 0,6%, а импорт оттуда — на 22%. Это не только нефть, но и сельхозпродукция, различная техника. В целом мы удовлетворены той динамикой, которая существует в решении вопросов. Нас искренне радует взаимная нацеленность на решение этих вопросов".
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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