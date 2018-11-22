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Дата распечатки: 22.11.2018 09:13
 
22.11.2018 08:09 Политика, Общество

Лукашенко: Здоровье любой нации — залог ее устойчивого развития и процветания

Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко направил приветствие участникам проходящего 20—22 ноября в Минске II Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии.

"Здоровье любой нации — залог ее устойчивого развития и процветания, поэтому построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что ее неотъемлемой частью являются меры, направленные на предотвращение распространения опасных вирусных заболеваний. "За последние десять лет во взаимодействии с международными организациями нам удалось добиться улучшения эпидемической ситуации в Беларуси, в том числе по туберкулезу и ВИЧ", — констатировал он.

Лукашенко подчеркнул, что, укрепляя международное сотрудничество, разрабатывая совместные скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, Беларусь успешно выполняет задачу по обеспечению доступа населения к недорогим, эффективным и безопасным лекарствам.

В совещании, напомним, принимает участие директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанна Якаб.
БелаПАН.

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