Петришенко рассказал директору европейского бюро ВОЗ о мерах по повышению качества медицинской помощи в Беларуси

Минск, 22 ноября. Заместитель премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко встретился 21 ноября в Минске с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанной Якаб.



Жужанна Якаб принимает участие в проходящем 20 – 22 ноября в Минске II Региональном совещании о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии.



Как сообщает пресс-служба правительства, Петришенко проинформировал директора Европейского регионального бюро ВОЗ о принимаемых Беларусью мерах по профилактике ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатита С, а также неинфекционных заболеваний. В частности обсуждены результаты реализации в Беларуси мероприятий в рамках государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016—2020 годы.



Также вице-премьер рассказал о проводимой в стране модернизации системы здравоохранения, в том числе внедрении на уровне первичной медицинской помощи общей врачебной практики, усилении профилактической направленности работы (выявление факторов риска заболеваний, скрининговые мероприятия), проведении широкомасштабной информатизации отрасли, что, по его словам, в целом направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи.



Жужанна Якаб отметила, что благодаря последовательному наращиванию усилий и стабильному государственному финансированию Беларуси удалось добиться значительного ограничения распространения ВИЧ-инфекции, организовано производство отечественных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и гепатита С, обеспечен гарантированный доступ к лечению всех нуждающихся в нем пациентов.



Международный эксперт, сообщает пресс-служба правительства, дала высокую оценку реализации в стране мероприятий по борьбе с этими социально значимыми заболеваниями и высказала мнение, что на территории постсоветского пространства Беларусь является лидером по предпринимаемым со стороны государства мерам в данном направлении.