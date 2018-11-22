Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/22/982094/
Дата распечатки: 22.11.2018 09:13
 
22.11.2018 08:38 Политика

Лукашенко: Убежден, что дружественные белорусско-ливанские отношения будут и далее развиваться ради процветания обеих стран

Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Ливанской Республики Мишеля Наима Ауна с национальным праздником этой страны — Днем независимости.

"Убежден, что дружественные белорусско-ливанские отношения будут и далее развиваться ради процветания обеих стран", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава белорусского государства пожелал ливанскому лидеру "крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Ливана — мира и благополучия".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 22 Ноябрь 2018, 09:13
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск