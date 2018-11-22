Лукашенко: Убежден, что дружественные белорусско-ливанские отношения будут и далее развиваться ради процветания обеих стран

Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Ливанской Республики Мишеля Наима Ауна с национальным праздником этой страны — Днем независимости.



"Убежден, что дружественные белорусско-ливанские отношения будут и далее развиваться ради процветания обеих стран", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Глава белорусского государства пожелал ливанскому лидеру "крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Ливана — мира и благополучия".