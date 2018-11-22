МАРТ утвердил порядок расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства

Минск, 22 ноября. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило инструкцию о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства. Об этом сказано в постановлении министерства № 83 от 19 ноября 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Цены планируется устанавливать, ссылаясь на данные анализа рынков таких стран, как Армения, Болгария, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Чехия, Эстония, а также страны — производителя конкретного лекарства, с учетом отпускных цен производителей.



Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.



Как сообщила журналистам 13 ноября заместитель начальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская, в соответствии с указом президента № 345, который был принят в августе, предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (37 наименований) подлежат обязательной регистрации.



Правительство своим постановлением от 31 октября № 776 утвердило положение о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства. Согласно положению, предельные отпускные цены регистрирует Министерство здравоохранения в белорусских рублях.



Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления проверяет полноту и достоверность представленных для регистрации документов и передает их в МАРТ, Минздрав либо отказывает в принятии заявления в случае несоблюдения требований к его форме или непредставления документов в полном объеме. МАРТ в течение десяти рабочих дней со дня получения документов проводит экономический анализ предельной отпускной цены и направляет в Минздрав на согласование.



Александр Лукашенко 22 августа подписал указ № 345 "О регистрации цен на лекарственные средства". Документом предусматривается введение в 2018—2020 годах механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.