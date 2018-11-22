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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/22/982117/
Дата распечатки: 22.11.2018 13:56
 
22.11.2018 13:18 Экономика, Общество

"Белнефтехим" проводит опрос о стратегии повышения цен на топливо

Минск, 22 ноября. Белорусский государственный концерн по нефти и химии ("Белнефтехим") проводит интернет-опрос граждан для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

Как сообщает пресс-служба концерна, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования выступают граждане — рыночное или директивное, можно на официальном сайте РУП "ПО "Белоруснефть".

Второй опрос касается тактики изменения цен. У пользователей новостного портала о нефти www.neft.by интересуются, какой вид повышения цен для них является более предпочтительным — одномоментное или поэтапное.

18 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси вновь увеличилась на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,42 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,51 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,72 рубля, ДТ — 1,51 рубля за литр. Это подорожание стало 24-м изменением цен на топливо в 2018 году. Предыдущий раз цены были увеличены на копейку 11 ноября.

О том, что цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, заявил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков 15 ноября в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО "Нафтан". По его словам, предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. "Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков", — сказал Рыбаков.
Алексей Александров, БелаПАН.

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