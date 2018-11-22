22.11.2018 13:18 Экономика, Общество
"Белнефтехим" проводит опрос о стратегии повышения цен на топливо
Минск, 22 ноября. Белорусский государственный концерн по нефти и химии ("Белнефтехим") проводит интернет-опрос граждан для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
Как сообщает пресс-служба концерна, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования выступают граждане — рыночное или директивное, можно на официальном сайте РУП "ПО "Белоруснефть".
Второй опрос касается тактики изменения цен. У пользователей новостного портала о нефти www.neft.by интересуются, какой вид повышения цен для них является более предпочтительным — одномоментное или поэтапное.
18 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси вновь увеличилась на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,42 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,51 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,72 рубля, ДТ — 1,51 рубля за литр. Это подорожание стало 24-м изменением цен на топливо в 2018 году. Предыдущий раз цены были увеличены на копейку 11 ноября.
О том, что цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, заявил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков 15 ноября в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО "Нафтан". По его словам, предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. "Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков", — сказал Рыбаков.
Как сообщает пресс-служба концерна, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования выступают граждане — рыночное или директивное, можно на официальном сайте РУП "ПО "Белоруснефть".
Второй опрос касается тактики изменения цен. У пользователей новостного портала о нефти www.neft.by интересуются, какой вид повышения цен для них является более предпочтительным — одномоментное или поэтапное.
18 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси вновь увеличилась на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила 1,42 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,51 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,72 рубля, ДТ — 1,51 рубля за литр. Это подорожание стало 24-м изменением цен на топливо в 2018 году. Предыдущий раз цены были увеличены на копейку 11 ноября.
О том, что цены на топливо на АЗС будут меняться постепенно, заявил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков 15 ноября в Новополоцке (Витебская область) на встрече с коллективом ОАО "Нафтан". По его словам, предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья, даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. "Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая. В любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков", — сказал Рыбаков.