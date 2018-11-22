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Дата распечатки: 22.11.2018 13:56
 
22.11.2018 13:21 Политика

Евгений Марчук назначен новым представителем Украины в трехсторонней контактной группе

Минск, 22 ноября. Евгений Марчук назначен новым представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое решение принял президент Украины Петр Порошенко, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, украинский представитель в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в "Фейсбуке".

С 2015 года Марчук представлял Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

"Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в подгруппе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и жестко отстаивает национальные интересы Украины", — отметила Геращенко.

Леонид Кучма покинул пост представителя Украины в контактной группе 2 октября. Он занимал его с 2014 года.

В СМИ высказывали предположения, что новым представителем Украины в контактной группе может стать Виктор Ющенко.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года. Бывший сотрудник КГБ СССР. В 1991—1994 годах был первым руководителем Службы безопасности Украины. В 1995—1996 годах занимал должность премьер-министра Украины.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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