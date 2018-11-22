СК завершил расследование мошенничества при выполнении грузоперевозок с ущербом более 150 тысяч рублей

Минск, 22 ноября. Следственный комитет завершил расследование хищений крупных партий ягод и фруктов с ущербом. Как сообщает пресс-служба СК, в деятельности организованной группы принимали участие гражданин Беларуси и трое граждан России.



По данным следствия, безработный гражданин России и белорус, учредитель частного предприятия в сфере грузоперевозок, создали организованную группу для хищения грузов. В дальнейшем они вовлекли в ее состав еще двоих граждан России.



Руководители группы в основном занимались разработкой схем хищения, подысканием грузов, обеспечением соучастников средствами связи в целях конспирации, поиском каналов сбыта похищенного. Двое граждан России являлись основными исполнителями и перевозили товар до места разгрузки.



В отдельных случаях привлекались иные лица для участия в хищениях. По уголовному делу обвиняемыми также признаны водитель (был осведомлен об истинной цели грузоперевозки, но не знал о том, что противоправные действия совершаются организованной группой) и "диспетчер" (подыскивал товар для хищения и вел переговоры с представителями компаний) — оба граждане Беларуси.



Суть схемы заключалась в том, что фигуранты находили на сайте транспортной биржи заказчиков, заинтересованных в перевозке фруктов по территории Беларуси, а также в Россию, и предлагали свои услуги по доставке товара.



Общаясь с заказчиками, обвиняемые представлялась работниками различных транспортных компаний с хорошими отзывами и репутацией. Цены на свои услуги они занижали в сравнении с конкурентами, чтобы гарантированно получить товар.



Приезжая на загрузку, мужчины предоставляли заказчику поддельные документы на тягачи и полуприцепы. На транспортных средствах были установлены поддельные номерные знаки, выданные на другие автомобили и другим владельцам. Полученный груз реализовывался на территории России.



Материалы уголовного дела включают пять эпизодов хищения фруктов (клубника, гранат, яблоки), часть из которых установлена следственным путем. Еще одну попытку хищения более 19 тонн груш в феврале 2018 года удалось пресечь, в результате чего и были задержаны с поличным пять человек — участники организованной группы и привлеченный к совершению хищения водитель.



Установленный в ходе предварительного расследования ущерб субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям от мошеннических действий составляет более 150 тысяч белорусских рублей.



Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 389 тысяч рублей, в том числе денежные средства, ювелирные изделия, автомобили, компьютерную технику, земельные участки и объекты недвижимости.



Действия шестерых обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса, а пятерых из них, причастных к эпизоду с покушением на хищение груш, — дополнительно по ст. 14 и ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество).



Также 41-летнему гражданину Российской Федерации предъявлено обвинение в использовании поддельного документа (ч. 1 ст. 380 УК Беларуси). Мужчина предъявлял при получении грузов паспорт на имя Щадилов Артем Константинович, а также с его помощью приобрел две сим-карты оператора мобильной связи.



К пятерым мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один гражданин Беларуси находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.