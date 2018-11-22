Россельхознадзор вернул в Беларусь три фуры с сухим молоком

Минск, 22 ноября. Три фуры с сухим молоком (60 тонн) вернул в Беларусь Россельхознадзор.



"В пункте принятия уведомлений "Красный Камень" 20 ноября 2018 года запрещен ввоз трех партий молока сухого цельного, выработанного согласно сопроводительным документам ОАО "Бабушкина крынка" — управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", — сообщила 22 ноября пресс-служба ведомства.



Отправителем значилось минское ООО "Эль Монте".



Груз перевозился в адрес ООО "Молочная страна" (Кыргызстан) в сопровождении белорусских ветеринарных сертификатов.



Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установили, что адрес места погрузки: "Производственно-складской корпус, Хатежский с/с, 1" (по всей видимости, речь идет о Хатежинском сельсовете под Минском. — БелаПАН.), указанный в международной товарно-транспортной накладной, отсутствует в реестре предприятий Евразийского экономического союза.



Кроме того, при осмотре груза выяснилось, что сухое молоко упаковано в многослойные бумажные мешки, часть из которых имели фирменный логотип ОАО "Бабушкина крынка", часть — не имели фирменной упаковки, а на части мешков было обозначение на английском языке Dairylab Pure pasture Product of Europe.



На части мешков отсутствовала маркировка, имелись следы перемаркировки и нарушения целостности упаковки, что "не позволило идентифицировать фактически перевозимую продукцию с заявленной в ветеринарных сопроводительных документах".