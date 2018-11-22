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Дата распечатки: 22.11.2018 18:57
 
22.11.2018 17:28 Общество, Экономика

Присвоившая выручку провизор из Гомеля освобождена от уголовной ответственности

Гомель, 22 ноября. Провизор гомельской аптеки, обвиняемая в присвоении имущества (статья 211 УК), освобождена от уголовной ответственности с привлечением к административной. Решение принял 22 ноября суд Советского района областного центра.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, обвиняемая с октября 2017 года по июль 2018-го присвоила деньги от реализации товаров — 5.876 рублей 98 копеек, не проводя их по кассовому аппарату. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В суде установлено, что обвиняемая впервые совершила преступление и полностью возместила ущерб.

Суд освободил провизора от уголовной ответственности в соответствии со статьей 86 УК. Обвиняемая подвергнута штрафу в 30 базовых величин (735 рублей).
Алена Германович, БелаПАН.

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