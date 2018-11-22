Присвоившая выручку провизор из Гомеля освобождена от уголовной ответственности

Гомель, 22 ноября. Провизор гомельской аптеки, обвиняемая в присвоении имущества (статья 211 УК), освобождена от уголовной ответственности с привлечением к административной. Решение принял 22 ноября суд Советского района областного центра.



Как сообщает пресс-служба Верховного суда, обвиняемая с октября 2017 года по июль 2018-го присвоила деньги от реализации товаров — 5.876 рублей 98 копеек, не проводя их по кассовому аппарату. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.



В суде установлено, что обвиняемая впервые совершила преступление и полностью возместила ущерб.



Суд освободил провизора от уголовной ответственности в соответствии со статьей 86 УК. Обвиняемая подвергнута штрафу в 30 базовых величин (735 рублей).