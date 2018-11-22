КХЛ вернула белорусским хоккеистам статус нелегионеров

Минск, 22 ноября. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги 22 ноября утвердил возвращение белорусским игрокам статуса нелегионеров.



Соответствующий приказ Министерства спорта России увидел свет в сентябре, вступил в законную силу в октябре, но до сих пор в этом вопросе возникали коллизии. Вызваны они были тем, что оставалась несоблюденной последняя необходимая процедура — утверждение соответствующих изменений в регламенте, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



Полномочия вносить изменения имеет совет директоров лиги, заседания которого в последние месяцы не проводились. "Именно он, пусть и не без попыток сопротивления, наделял осенью 2015 хоккеистов с белорусскими паспортами статусом легионеров. И он же в четверг на основании упомянутого сентябрьского приказа российского Минспорта вновь уравнял россиян и белорусов в правах в российских клубах КХЛ", — отмечается в релизе.



Решение распространяется также на Молодежную хоккейную лигу, которую курирует КХЛ.



Из-за легионерского статуса белорусские хоккеисты меняли паспорта на российские. Согласно ростерам команд на сайте КХЛ с белорусскими документами не в минском "Динамо" в этом сезоне выступают только два игрока: Павел Воробей ("Сибирь", Новосибирск) и натурализованный американец Ник Бэйлен ("Трактор", Челябинск).