СК сообщил о завершении расследования уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации

Минск, 22 ноября. Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП "БелТА" находится на завершающей стадии, сообщил вечером 22 ноября отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.



Сообщение появилось после того, как было официально предъявлено обвинение главному редактору портала tut.by Марине Золотовой — остальным фигурантам этого дела обвинения были предъявлены около двух недель назад.



По данным СК, обвинения предъявлены 15 журналистам и редакторам. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Главный редактор портала tut.by Марина Золотова обвиняется по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 УК в отношении нее прекращено.



СК также сообщает об удовлетворении "с согласия Генеральной прокуратуры" ходатайств двух обвиняемых — минского собкора радиостанции "Немецкая волна" Павла Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого — об освобождении от уголовной ответственности на основании статьи 86 УК. "В порядке статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса следователями вынесены постановления о прекращении в их отношении уголовного преследования с освобождением от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания", — говорится в сообщении.



Кроме того, принято решение о постановке обвиняемых на учет в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации". "Это разъяснено фигурантам дела в устном порядке, — отмечает СК, — однако в средствах массовой информации указанный факт был интерпретирован как постановка на профилактический учет. Отметим, что данная процедура является обязательной для всех подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам лиц".



"Обращаем внимание на то, что уголовные дела по статье 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) в соответствии со статьей 26 Уголовно-процессуального кодекса являются делами публичного обвинения, в связи с чем производство по ним не подлежит прекращению в случае примирения сторон", — подчеркивает СК.



Поводом к возбуждению дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) — "дела БелТА" — стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.



7—9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, корреспондент агентства Татьяна Коровенкова, главный редактор tut.by Марина Золотова, а также редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. После выхода из ИВС с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.