Бывший гендиректор ОАО "Ивацевичдрев" приговорен к пяти годам лишения свободы

Брест, 22 ноября. К пяти годам лишения свободы приговорен бывший генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев". Решение вынес 22 ноября Брестский областной суд.



Как сообщает пресс-служба областного суда, экс-руководитель признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса).



Обвиняемый, будучи руководителем "Ивацевичдрева", при организации в 2014—2017 годах поставок меламина и химических добавок имел реальную возможность заключить договоры непосредственно с предприятием — производителем этих веществ. Действуя вопреки интересам службы, исходя из корыстной заинтересованности, он без проведения установленных процедур необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна сыну и его компаньону, который также являлся обвиняемым по делу.



Продукция закупалась у фирмы по заведомо завышенной цене. Благодаря содействию со стороны гендиректора ОАО "Ивацевичдрев" его сын и данный гражданин признавались победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль. Ущерб, причиненный ОАО "Ивацевичдрев", составил 749.631 рубль.



Облсуд приговорил бывшего гендиректора к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет.



Компаньона сына бывшего руководителя предприятия суд признал виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями (по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 424 УК) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Как сообщала Генеральная прокуратура, в ходе предварительного следствия сын бывшего гендиректора "Ивацевичдрева" возместил предприятию ущерб в полном объеме, на основании чего подал ходатайство об освобождении от ответственности по ст. 88-1 УК. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.