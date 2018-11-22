Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/22/982219/
Дата распечатки: 22.11.2018 22:22
 
22.11.2018 20:24 Общество, Политика

Главный редактор портала tut.by обвинена по более "тяжелой" статье УК (дополнено)

Минск, 22 ноября. В рамках "дела БелТА" 22 ноября предъявлено обвинение главному редактору портала tut.by Марине Золотовой — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица).
Встречавшим ее возле Следственного комитета коллегам Золотова сообщила, что допрос длился больше трех часов и снимался на видеокамеру. Обвинение по статье 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) с нее снято "ввиду несовершения преступления".

По версии следствия, главред tut.by не обеспечила подписку на БелТА и не пресекла несанкционированный доступ сотрудников к платной ленте новостей.

Свое отношение к предъявленному обвинению Золотова пока не сформировала.

Золотова — единственный фигурант "дела БелТА", которая обвинена по статье 425. Максимально возможное наказание — пять лет лишения свободы. Остальные проходят по более "легкой" статье 349 (до двух лет лишения свободы).

Сегодня стало известно о прекращении уголовного преследования двух фигурантов дела — минского корреспондента радиостанции "Немецкая волна" Павлюка Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.

В беседе с коллегами Быковский отметил, что больше не является фигурантом уголовного дела и на суде, если до него дойдет, будет выступать в качестве свидетеля. По словам журналиста, помимо возмещения ранее выставленного ему ущерба (около 4 тыс. рублей) он заплатил штраф в 735 рублей (30 базовых величин) — максимальную сумму, предусмотренную статьей 86 УК (освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Быковский заявил, что ожидал прекращения уголовного преследования. Он не знает, когда может состояться суд, но предполагает, что дело близится к завершению.

С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.

9 августа СК сообщил: Золотова признала, что с ее ведома сотрудники tut.by на протяжении длительного времени незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке БелТА, и что "данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу". "С учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица)", — говорилось в пресс-релизе.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.

Дополнение. Портал tut.by сообщил, что Золотовой также предложено возместить "причиненный вред неустановленными лицами" в сумме 10.908 рублей — УП "БелТА" и 2.683,08 рубля — учреждению Администрации президента "Издательский дом "Беларусь сегодня".

Также в постановлении указана общая сумма имущественного вреда УП "БелТА", нанесенного сотрудниками tut.by — 52.320 рублей и 18.172,56 рубля — ИД "Беларусь сегодня".
БелаПАН.

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