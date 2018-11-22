Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/22/982222/
Дата распечатки: 22.11.2018 22:22
 
22.11.2018 20:52 Общество

Лукашенко планирует новогоднюю встречу с молодежью во Дворце независимости

Минск, 22 ноября. Подготовку благотворительных новогодних мероприятий для детей обсудили 22 ноября в правительстве на заседании оргкомитета с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

Благотворительная акция "Наши дети" в этом году начнется 10 декабря и продлится до 11 января 2019 года, сообщила пресс-служба Совмина. Как отметил Петришенко, новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах страны и в каждом населенном пункте. Традиционно во время акции руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей с новогодними праздниками. Детям подарят компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладкие подарки. Вице-премьер подчеркнул, что особое внимание стоит уделить детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.

"Мероприятия должны быть пронизаны заботой о детях, нужно создать атмосферу праздника в преддверии встречи нового года и рождественских праздников", — подчеркнул чиновник.

Традиционно во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник для детей с участием Александра Лукашенко. На "главную елку страны" приедут более 2 тыс. детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов. "Запланирована также новогодняя встреча главы государства с молодежью во Дворце независимости", — отмечается в релизе.

"Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном и творческом уровне и запомниться детям и взрослым", — подчеркнул Петришенко.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 22 Ноябрь 2018, 22:22
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск