Лукашенко планирует новогоднюю встречу с молодежью во Дворце независимости

Минск, 22 ноября. Подготовку благотворительных новогодних мероприятий для детей обсудили 22 ноября в правительстве на заседании оргкомитета с участием заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.



Благотворительная акция "Наши дети" в этом году начнется 10 декабря и продлится до 11 января 2019 года, сообщила пресс-служба Совмина. Как отметил Петришенко, новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах страны и в каждом населенном пункте. Традиционно во время акции руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей с новогодними праздниками. Детям подарят компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладкие подарки. Вице-премьер подчеркнул, что особое внимание стоит уделить детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.



"Мероприятия должны быть пронизаны заботой о детях, нужно создать атмосферу праздника в преддверии встречи нового года и рождественских праздников", — подчеркнул чиновник.



Традиционно во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник для детей с участием Александра Лукашенко. На "главную елку страны" приедут более 2 тыс. детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов. "Запланирована также новогодняя встреча главы государства с молодежью во Дворце независимости", — отмечается в релизе.



"Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном и творческом уровне и запомниться детям и взрослым", — подчеркнул Петришенко.