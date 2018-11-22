Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/22/982227/
Дата распечатки: 22.11.2018 23:35
 
22.11.2018 22:12 Экономика

Лукашенко примет участие в семинаре по вопросу эффективности стройкомплекса

Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко 23 ноября примет участие в семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Мероприятие открылось 22 ноября. В его рамках премьер-министр Сергей Румас посетил ОАО "МАПИД", ООО "Современные бетонные конструкции", где ознакомился с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс "Новая Боровая" и предприятие "Енисей" в Заславле.

По информации пресс-службы правительства, в ходе мероприятия было отмечено, что стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на их серийное строительство. Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в том числе в границах населенных пунктов с существующей инфраструктурой. Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления. Весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%, отмечается в релизе.

Кроме того, предполагается внедрить механизм долевого участия в индивидуальном строительстве. Стоимость квадратного метра, которую могут предложить отечественные предприятия, конкурентоспособна, подчеркивается в сообщении, но резервы для ее снижения еще есть.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 22 Ноябрь 2018, 23:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск