22.11.2018 22:12 Экономика
Лукашенко примет участие в семинаре по вопросу эффективности стройкомплекса
Минск, 22 ноября. Александр Лукашенко 23 ноября примет участие в семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса, сообщил телеканал "Беларусь 1".
Мероприятие открылось 22 ноября. В его рамках премьер-министр Сергей Румас посетил ОАО "МАПИД", ООО "Современные бетонные конструкции", где ознакомился с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс "Новая Боровая" и предприятие "Енисей" в Заславле.
По информации пресс-службы правительства, в ходе мероприятия было отмечено, что стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на их серийное строительство. Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в том числе в границах населенных пунктов с существующей инфраструктурой. Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления. Весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%, отмечается в релизе.
Кроме того, предполагается внедрить механизм долевого участия в индивидуальном строительстве. Стоимость квадратного метра, которую могут предложить отечественные предприятия, конкурентоспособна, подчеркивается в сообщении, но резервы для ее снижения еще есть.
Мероприятие открылось 22 ноября. В его рамках премьер-министр Сергей Румас посетил ОАО "МАПИД", ООО "Современные бетонные конструкции", где ознакомился с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс "Новая Боровая" и предприятие "Енисей" в Заславле.
По информации пресс-службы правительства, в ходе мероприятия было отмечено, что стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на их серийное строительство. Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в том числе в границах населенных пунктов с существующей инфраструктурой. Вопросы обеспечения коммуникациями призвано решить использование электрической энергии для отопления. Весь комплекс мер позволит снизить затраты на сетевую инфраструктуру на 30-35%, отмечается в релизе.
Кроме того, предполагается внедрить механизм долевого участия в индивидуальном строительстве. Стоимость квадратного метра, которую могут предложить отечественные предприятия, конкурентоспособна, подчеркивается в сообщении, но резервы для ее снижения еще есть.