Обзор важнейших событий 22 ноября 2018 года

Минск, 22 ноября. В рамках "дела БелТА" предъявлено обвинение главному редактору портала tut.by Марине Золотовой — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица). Допрос длился больше трех часов и снимался на видеокамеру. Обвинение по статье 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации) снято "ввиду несовершения преступления". По версии следствия, главред tut.by не обеспечила подписку на БелТА и не пресекла несанкционированный доступ сотрудников к платной ленте новостей. Золотова — единственный фигурант "дела БелТА", которая обвинена по статье 425. Максимально возможное наказание — пять лет лишения свободы. Остальные 14 человек проходят по более "легкой" статье 349 (до двух лет лишения свободы). Прекращено уголовное преследование минского корреспондента радиостанции "Немецкая волна" Павлюка Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.



Развитие партнерских отношений важно и для Беларуси, и для Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на открытии Минского форума. Кравченко отметил, что партнерство, а не идеологическое противостояние ЕАЭС и ЕС не только принесут экономическую пользу, но и снизят конфликтный потенциал. "Верность традиционным альянсам не должна рассматриваться как противоречие крайне необходимому стремлению к определению возможных путей выхода региона из нынешней сложной ситуации", — считает дипломат. Он подчеркнул, что Беларусь не ставит целью членство и перспективу членства в ЕС.



Геннадий Федынич покинул пост председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Исполнять обязанности председателя профсоюза РЭП будет Зинаида Михнюк, которая до этого занимала должность первого заместителя председателя. Федынич переходит на должность советника-консультанта профсоюза. Смена руководства профсоюзной организации связана с тем, что по решению суда Федынич в течение пяти лет лишен права занимать руководящие должности. 24 августа суд Советского района Минска признал лидеров профсоюза РЭП Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с пятилетним запретом занимать руководящие должности.



Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина, которой грозит депортация из страны, проинформировала посольство России в Минске о нарушении своих прав и интересов своей семьи белорусскими властями. Заявление в посольство она отправила по почте. В нем подробно описаны факты, ставшие поводом для решения о депортации, а также отмечается, что все штрафы за административные правонарушения были своевременно уплачены.