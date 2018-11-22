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Дата распечатки: 22.11.2018 20:39
 
22.11.2018 19:57 Политика, Беларусь — Евросоюз

Замглавы МИД Кравченко: Результаты Восточного партнерства уже сейчас должны быть видимы и понятны гражданам наших стран

Минск, 22 ноября. Результаты реализации инициативы "Восточное партнерство" уже сейчас должны быть видимы, понятны и выгодны гражданам стран-партнеров и стран Евросоюза. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, выступая 22 ноября на открытии 16-го Минского форума.

"Наше видение Восточного партнерства заключается в следующем: данная инициатива должна укреплять сотрудничество и доверие в нашем регионе, ее предметом должны быть отношения ЕС со странами— восточными партнерами", — сказал он.

Дипломат напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 10-летие с момента начала реализации инициативы "Восточное партнерство". "Достижения есть, но можно было сделать больше, — считает он. — Размышляя о результатах 10 лет сотрудничества, нам предстоит решить, нужны ли последующие 10 лет. Мы считаем, что нужны. Предлагаем вместе правительствам, парламентам, гражданскому обществу стран Восточного партнерства и Евросоюза думать о том, чего мы должны достичь с использованием этого инструмента к 2030 году".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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