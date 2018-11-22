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Дата распечатки: 22.11.2018 22:22
 
22.11.2018 20:14 Политика, Беларусь — Евросоюз

Замминистра иностранных дел Кравченко и посол Польши "подтвердили приверженность двух стран дальнейшему улучшению климата доверия"

Минск, 22 ноября. Состояние и перспективы развития белорусско-польских отношений, включая график совместных мероприятий политического, экономического и культурного характера, обсудили 22 ноября заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и посол Польши Артур Михальски.

"Собеседники подтвердили приверженность двух стран дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также намерение повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов", — сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.

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