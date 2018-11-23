Купчина получила награду ОБСЕ за вклад в гендерное равенство и противодействие насилию в отношении женщин

Минск, 23 ноября. Белорусский посол в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина награждена Белой лентой ОБСЕ "за выдающийся вклад в продвижение гендерного равенства и противодействие насилию в отношении женщин". Награждение провел 22 ноября в ходе специальной церемонии на заседании постоянного совета ОБСЕ генеральный секретарь организации Томас Гремингер, сообщает пресс-служба белорусского МИД.



В этом году данной награды также удостоены постоянные представители Испании, Швеции, Швейцарии при ОБСЕ, сотрудники миссий Австрии и Великобритании.



Награждая белорусского представителя, Гремингер отметил вклад Купчиной в акцентирование в рамках ОБСЕ темы борьбы с насилием в отношении женщин, в частности ее активное участие в постановке на площадке Организации 26 июня 2018 года документальной пьесы "Семь". Посол Беларуси также выступила модератором специальной неформальной рабочей сессии ОБСЕ 16 ноября этого года по подготовке документов по теме борьбы с насилием в отношении женщин к СМИД ОБСЕ в Милане.



Награда Белая лента, учрежденная в 2013 году, вручается "за выдающийся вклад в продвижение вопросов гендерного равенства и противодействия насилию в отношении женщин и девочек". Кандидатуры награжденных Белой лентой определяются в ходе специальной ежегодной процедуры отбора после получения номинаций от государств-участников и секретариата ОБСЕ.

