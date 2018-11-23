Замглавы МИД Шестаков совершил визит в Панаму

Минск, 23 ноября. 21—22 ноября состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Республику Панама. Визит на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Беларуси стал первым в истории белорусско-панамских отношений, сообщает пресс-служба МИД.



В ходе пребывания в Панаме Шестаков встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Марией Луизой Наварро, заместителем министра торговли и промышленности Нестором Гонсалесом и председателем Панамской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Габриэлем Барлета.



На встрече с заместителем министра иностранных дел Панамы обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах, а также взаимодействие в международных организациях.



В ходе переговоров в Министерстве торговли и промышленности и Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палате стороны обсудили нынешнее состояние белорусско-панамского торгово-экономического сотрудничества, пути его интенсификации, включая взаимное участие в тематических выставках, установление прямого сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран, содействие в развитии контактов между деловыми кругами Беларуси и Панамы.



Шестаков также посетил штаб-квартиру Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО) и встретился с его председателем Элиасом Кастильо. Обсуждены перспективы участия белорусской стороны в работе ПАРЛАТИНО, а также использование площадки этой рганизации для продвижения национальных интересов Беларуси в Латиноамериканском регионе.