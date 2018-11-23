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Дата распечатки: 23.11.2018 14:21
 
23.11.2018 12:41 Общество, Экономика

Лукашенко: Стоимость жилья не должна автоматически увеличиваться с ростом зарплат

Минск, 23 ноября. Стоимость возводимого в Беларуси жилья является важнейшим вопросом государства, заявил Александр Лукашенко 23 ноября в Минске на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

По его словам, цена на квадратный метр жилья не должна автоматически увеличиваться с ростом зарплат.

"Задачей правительства остается сохранение формулы — один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы. Достижение уровня заработной платы в 1 тысячу рублей не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Обеспокоенность главы государства вызвал вопрос завершения строительства жилых домов, срок возведения которых превышает ранее установленные нормы. "Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", — сказал Лукашенко.

Он потребовал от главы Мингорисполкома и всех председателей облисполкомов взять на контроль ситуацию с каждым из таких домов и завершить строительство максимум в первой половине 2019 года. Комитету госконтроля и Генеральной прокуратуре поручено "проанализировать ситуацию в данном вопросе и предпринять необходимые действия".

Кроме того Лукашенко поручил на законодательном уровне определить Министерство архитектуры и строительства единым органом, формирующим государственную политику в этой сфере.

"Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных — определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением. Требую от правительства оптимизировать все нормы, сконцентрировать все отраслевое законодательство в одних руках и определить Минстройархитектуры единым органом, формирующим государственную политику в стройсфере", — поручил глава государства.

Обращаясь к губернаторам, белорусский руководитель рассказал, что его по-прежнему информируют о случаях несоблюдения в регионах установленных сроков административных процедур, а также бюрократизме при оформлении различного рода документации. "Это все цветет и пахнет, как в народе говорят", — добавил он.

"Предупреждаю всех, чтобы не уходили от заданной линии по либерализации и исключению излишних требований для бизнеса. Но не надо при этом с ним заигрывать. Не надо мешать, но в случае чего и спрос должен быть соответствующим", — обратил внимание Лукашенко.
Захар Щербаков, БелаПАН.

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