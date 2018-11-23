Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/23/982277/
Дата распечатки: 23.11.2018 14:21
 
23.11.2018 12:53 Общество, Политика

Светлана Алексиевич выступила в поддержку журналистов по "делу БелТА"

Минск, 23 ноября. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич выступила в поддержку журналистов по "делу БелТА". Видеозапись обращения и его текст размещены на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

"Происходит наступление на один из самых сильных, интересных и развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам, делая это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление", — заявила Алексиевич.

Власти, считает она, "хотят tut.by сделать послушным себе". "Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству", — сказала писательница.

К сожалению, отметила Алексиевич, белорусское содружество журналистов "не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, в Украине, как это произошло бы в Прибалтике". "Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не tut.by. Мы все его проигрываем", — считает она.

"Каждый из нас должен во всяком случае кричать, вопить, говорить: "Люди, придут скоро и за вами! Вы не думайте, что это пришли за Мариной Золотовой". Может, так люди проснутся", — подчеркнула Алексиевич.

С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники портала tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.

Следственный комитет обвинил 15 журналистов по статье 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.

22 ноября было прекращено уголовное преследование двух фигурантов "дела БелТА" — Быковского и главного редактора портала realt.by Владислава Кулецкого.

В то же время Золотовой было предъявлено обвинение по более "тяжелой" уголовной статье — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица).

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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