Лукашенко ставит задачу максимально увеличить долю арендного жилья в жилищном строительстве

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю строительства арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.



По словам Лукашенко, рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленно: за шесть лет введено только 745 тыс. кв. м, что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии доля такого жилья достигает 58%, в Швейцарии — 71%. "Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", — добавил он.



Строительство арендного жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси, отметил Лукашенко. "При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце", — сказал он.