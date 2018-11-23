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Дата распечатки: 23.11.2018 14:21
 
23.11.2018 13:01 Экономика, Общество

Лукашенко ставит задачу максимально увеличить долю арендного жилья в жилищном строительстве

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю строительства арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента. 

По словам Лукашенко, рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленно: за шесть лет введено только 745 тыс. кв. м, что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии доля такого жилья достигает 58%, в Швейцарии — 71%. "Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", — добавил он.

Строительство арендного жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси, отметил Лукашенко. "При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце", — сказал он.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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