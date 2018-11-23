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Дата распечатки: 23.11.2018 14:21
 
23.11.2018 13:26 Экономика, Финансы

Доллар США, евро и российский рубль подорожали перед выходными

Минск, 23 ноября. 23 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0039 рубля (0,16%) и составил 2,3996 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0031 рубля (0,15%) до 2,1050 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 рубля (0,15%) и составил 3,2080 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 62 долларов США. 

По оценкам аналитиков, фактор уплаты ключевых налогов удерживает курс российского рубля от существенного падения.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,0597 рубля и составил 65,6664 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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