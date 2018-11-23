Лукашенко требует от правительства немедленно приступить к развитию городов-спутников

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко считает необходимым улучшить планирование территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, сообщает пресс-служба президента.



По его словам, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру", — потребовал глава государства.



Лукашенко обратил внимание и на такие крупные города, как Барановичи (Брестская область), Бобруйск (Могилевская область), Молодечно (Минская область), Орша (Витебская область), которые тоже должны стать местом притяжения людей. "В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки", — считает глава государства. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.



Еще один проблемный момент, на который обратил внимание Лукашенко, — это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. "Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!" — подчеркнул он.



При этом Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. "Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми", — сказал он.



"Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, — важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов", — поручил Лукашенко.



Глава государства считает недопустимым превращать в "каменные джунгли" микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу "меньше затрат — больше прибыли". "Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, — отметил он. — Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы".



"Год следующий на решение этой проблемы", — заявил Лукашенко, имея в виду озеленение жилых районов. Он поручил Минстройархитектуры установить обязательные правила по созданию комфортной среды в микрорайонах-новостройках.