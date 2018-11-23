Лукашенко требует ликвидировать очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей

Минск, 23 ноября. На республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса 23 ноября Александр Лукашенко поставил задачу за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей.

"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По словам главы государства, за два последних года количество таких семей увеличилось на 8,5 тыс., повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года.



Лукашенко назвал ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся. "Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13", — поручил он.



Глава государства также заявил, что стоимость жилья не должна автоматически увеличиваться с ростом зарплат. "Задачей правительства остается сохранение формулы — один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы. Достижение уровня заработной платы в 1 тысячу рублей не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же", — сказал он.



На совещании была поставлена задача максимально увеличить в жилищном строительстве долю арендного жилья. Лукашенко заявил, что рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленно: за шесть лет введено только 745 тыс. кв. м, что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии доля такого жилья достигает 58%, в Швейцарии — 71%.



"Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих", — сказал он.



Кроме того, добавил Лукашенко, развитие рынка арендного жилья необходимо для решения вопросов трудовой миграции и будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси.