Лукашенко требует принимать незамедлительные меры по каждому случаю препятствования продаже белорусской продукции на евразийском рынке

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи белорусской продукции на евразийском рынке проводить серьезное расследование и принимать незамедлительные меры. Об этом он заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.



"У вас ведущая роль в этом вопросе", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.



"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса, — сказал белорусский руководитель. — Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии".



Глава государства коснулся и вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов. "Мы готовы продать все — не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий — это цена", — сказал он.



По словам президента, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками — новый хозяин планирует уволить многих из них. "Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное — это люди, — подчеркнул Лукашенко. — На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года".



Лукашенко также требует от правительства обеспечить эффективность и прозрачность торговли на внешних рынках.



Глава государства отметил, что произвести продукцию — не основная задача, главное — выгодно продать ее и заработать. Как докладывает Совет министров, более 40% от всего объема строительных материалов поставляется на экспорт. Однако, обратил внимание белорусский руководитель, значительная доля цемента продается в Россию через АО "Евроцемент груп".



"До сегодняшнего дня правительством не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России. И на бирже из-за того, что там цены выше, чем по прямым договорам, цемент тоже не продается. Все это и создает предпосылки для коррупции и появления серых схем, — заметил Лукашенко. — Поэтому требую от правительства обеспечить эффективность, прозрачность торговли на внешних рынках. А от комитетов государственного контроля и госбезопасности, прокурора и министра внутренних дел — жесткий контроль за этой работой".