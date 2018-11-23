Лукашенко недоволен качеством и сроками разработки проектной документации в строительстве

Минск, 23 ноября. 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Александр Лукашенко высказал претензии к качеству и срокам разработки проектной документации.



По его словам, часто проектирование ведется не два-три месяца, а растягивается на годы. "Вице-премьер и министр соответствующие, возьмите под контроль этот вопрос и заставьте всех — и частников, и государственные структуры — работать как следует. Еще ни один объект, который находится у меня на контроле, не построился без корректировки проекта. А корректировка — это затягивание сроков и удорожание строительства. Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока — половина. И в большинстве случаев причиной являются бесконечные корректировки проектов", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



При этом проектировщики, по его словам, не несут никакой ответственности за качество документации и совершенно забыли об авторском надзоре. "Они самоустранились, обвиняя то заказчика в неправильном задании, то строителя, который не понял и неправильно воплотил их идею, — заявил глава государства. — Выработайте нормы и требования по ответственности к проектантам… Проектировщик должен быть профессионалом и отвечать за принятые решения. За безобразие нужно кому-то отвечать, и его нужно немедленно остановить. Примите необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки".



Лукашенко также считает, что не нужно зацикливаться на типовом проектировании и строить все одинаковое. "Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", — подчеркнул он.



Лукашенко отметил, что во всем мире стремительно развиваются технологии информационного проектирования и моделирования. "В это время наши еще по старинке носят ватманы от проектировщика до заказчика и прораба на стройке. И если в Беларуси активно поддерживаются и продвигаются IT-технологии, то пора переходить на электронное моделирование на всем цикле строительства", — считает он.