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Дата распечатки: 23.11.2018 15:50
 
23.11.2018 14:52 Экономика

Глава государства: В модернизацию строительной промышленности вложены колоссальные ресурсы, но она по-прежнему неэффективна

Минск, 23 ноября. Выступая 23 ноября на республиканском семинаре-совещании, Александр Лукашенко отметил, что в предыдущие годы была проведена масштабная модернизация отраслевой промышленности, куда вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. "Вместе с тем, как и пять лет назад, сегодня вынужден говорить о ее неэффективности", — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, мировые тенденции развития крупнопанельного домостроения направлены на минимизацию производственных операций на строительной площадке с переносом их в заводские условия. "Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до двух с половиной миллионов метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили", — обратил внимание белорусский руководитель. 

Загрузка комбинатов на протяжении последних пяти лет не превышает 50%. Из 13 модернизированных ДСК единицы работают эффективно. При этом экспорт услуг по строительству жилья за пределами страны в текущем году сократился почти в два раза. Глава государства потребовал разобраться в причине такого падения. "Конечно, и министр, и директора могут сослаться на высокие кредитные нагрузки, общее уменьшение рынка жилищного строительства и прочие факторы. Однако на самом деле кто хочет найти работу, тот ее находит. Невзирая на трудности", — уверен Лукашенко. 

Он привел пример того, как Мозырский ДСК, Гомельский ДСК, "МАПИД" и другие комбинаты работают в стране и зарабатывают в России. "Поэтому хватит ждать помощи от государства. Вы должны бороться за все сегменты строительного рынка — от жилья до промышленных объектов", — подчеркнул глава государства. 

Лукашенко поручил премьер-министру, губернаторам, вице-премьеру и министру определить из числа домостроительных комбинатов основных застройщиков кварталов по стране и довести им "напряженное задание по экспорту их продукции и услуг".
Алексей Орешко, БелаПАН.

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