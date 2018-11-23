Лукашенко: Убытки модернизированных цементных заводов выросли более чем вдвое

Минск, 23 ноября. 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Александр Лукашенко отдельно остановился на работе цементных и стекольных заводов, которые были модернизированы для повышения их конкурентоспособности. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось.



"И это мягко сказано. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По его словам, в текущем году мощности по производству цемента загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну купили почти полмиллиона тонн. "Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети", — обратил внимание официальный лидер.



В первом полугодии в Красносельском (Волковысский район Гродненской области) новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток, сказал он. "Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна", — отметил глава государства.



Лукашенко потребовал от правительства принять все меры по загрузке производственных мощностей и стабильной работе оборудования.



"Не лучшая ситуация сложилась и на стекольных заводах. Только "Гомельстекло" последние два года показывает какую-то положительную динамику. А в свое время предлагали "Гомельстекло" продать", — заметил он.



На этом примере глава государства акцентировал внимание, что речь о продаже инвестору того или иного предприятия стоит вести только после его вывода на достаточно устойчивую работу, иначе госактивы будут реализовываться за копейки. "Забудьте про эту приватизацию. Сначала эффективная работа предприятия, а потом будем думать, кому его продать, а не отдать", — подчеркнул Лукашенко.



По его словам, из пяти стеклотарных заводов в стране осталось три, да и те не загружены: "Или у нас нет потребности в таре? А может, ответственным чиновникам легче купить бутылку или банку в России и Украине, заплатив за это валютой и в карман положив какие-то деньги?"



Глава государства поручил Минстройархитектуры совместно с "Белгоспищепромом" и Минсельхозпродом незамедлительно принять меры по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом и загрузке отечественных заводов.



"Гродненский стеклозавод, стеклозавод "Неман" работают с убытками. Борисовский хрустальный завод с 2013 года банкрот, и улучшений пока не видно. Наверное, правительство, губернаторы или министры ждут, когда я туда приеду. Не заржавеет. Требую от правительства срочно приступить к исправлению ошибок ваших предшественников по этим предприятиям. И не только предшественников. Скажу одно: на государственную поддержку в виде денег или списания долгов даже не рассчитывайте! Это почти нереально", — заявил он.



Лукашенко обратил внимание, что бизнес-планы модернизации правительство и банки рассматривали совместно, однако нагрузка до сих пор лежит прежде всего на бюджете. "Совету министров с Национальным и коммерческими банками необходимо выработать комплексные, взвешенные решения по имеющимся долгам. Есть хороший пример работы Банка развития с предприятиями деревообработки, — сказал он. — Вот путь для банков: не просто выдал-получил, а впрячься вместе с заводами для достижения результата. Не блокировать счета и наблюдать в стороне, а менять долги на акции и прямо участвовать в развитии предприятий".