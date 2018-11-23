Представители украинских медиа призывают белорусские власти прекратить "дело БелТА"

Минск, 23 ноября. Крупные общественные объединения журналистов Украины — "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа", Институт массовой информации, Институт развития региональной прессы — выступили в поддержку белорусских коллег, которых обвиняют по "делу БелТА".



В обращении представители медийного сообщества Украины отмечают, что пристально следят за развитием событий в связи с "делом БелТА", сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.



Они приветствуют освобождение от уголовной ответственности корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского и редактора портала realt.by Владислава Кулецкого. Однако тот факт, что другим фигурантам дела по-прежнему грозит уголовная ответственность, вызывает негативные оценки.



"По нашему мнению, многолетняя работа портала tut.by является хорошим примером профессиональной журналистики в Беларуси. Работу редакции достойно оценивают миллионы читателей в Беларуси и за ее пределами. Мы выражаем поддержку Марине Золотовой и солидарны со всеми белорусскими журналистами и организациями, поддерживающими редакцию tut.by в эти дни", — говорится в обращении.



Украинские журналисты призывают белорусские власти снять обвинения с Золотовой и других представителей СМИ, так как "убеждены, что этот прецедент ставит под угрозу свободное развитие журналистики в Беларуси".



Подписавшие обращение призывают белорусские власти отказаться от практики давления на СМИ и дать им спокойно работать.



С 7 по 9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны сотрудники tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, БелаПАН — Татьяна Коровенкова и Ирина Левшина, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, а также редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Они провели несколько суток в изоляторе временного содержания.



Следственный комитет обвинил 15 журналистов по статье 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Причиной возбуждения дела стало сообщение государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.



22 ноября было прекращено уголовное преследование двух фигурантов "дела БелТА" — Быковского и Кулецкого. В то же время Золотовой было предъявлено обвинение по более "тяжелой" статье — по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (бездействие должностного лица).



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, международные правозащитные организации.