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Дата распечатки: 23.11.2018 15:50
 
23.11.2018 15:16 Экономика

Лукашенко: Переломить негативную динамику в строительстве за последние годы не удалось

Минск, 23 ноября. Сфера строительства — это своего рода индикатор, отражающий динамику развития страны, заявил Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Он напомнил, что пять лет назад соответствующие вопросы уже обсуждались, были разработаны принципиально новые правила работы в отрасли. Однако, несмотря на это, переломить негативную динамику в отрасли не удалось.

"За минувшую пятилетку снижены качественные показатели по всей отрасли. Уменьшился ее вклад в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение строительных организаций", — перечислил Лукашенко.

Рост основных показателей в строительстве в этом году он не считает оживлением. "Почивать на лаврах рано. Да, есть объективные причины происходивших негативных явлений. В результате кризиса 2014—2015 годов была потеряна значительная часть заработанных средств, объем бюджетных инвестиций значительно снизился. Но только ли в этом источник проблем? Вы что, будете сидеть и ждать, пока вам деньги дадут из бюджета? Так бюджету есть куда тратить деньги", — заявил Лукашенко.

По его словам, ему неоднократно предлагали ликвидировать то или иное министерство, в том числе Минстройархитектуры. Однако вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте жалоб со стороны граждан находятся в числе лидеров, подчеркнул Лукашенко. "В этой ситуации я не могу ликвидировать те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на недостатки, которые указывают нам люди", — сказал он.

Лукашенко также заявил о необходимости упростить административные процедуры с использованием онлайн-сервисов. "Чтобы инвестор, придя в нашу страну, открыл интернет-ресурс, получил все разрешения исполкома, прошел экспертизу и отправил уведомления в Госстройнадзор. При этом важно, чтобы каждый его шаг оставался в электронном архиве. Это позволит достичь прозрачности в его работе", — пояснил Лукашенко.

Он сказал, что подобные совещания с "вертикалью" власти будут проводиться регулярно, примерно раз в полгода, и назвал их "своеобразными пленумами ЦК". "От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории", — добавил глава государства.
БелаПАН.

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