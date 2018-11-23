В Браславском районе мужчина приставил нож к горлу пятилетнего ребенка, требуя у его отца деньги на выпивку

Минск, 23 ноября. В агрогородке Друя (Браславский район Витебской области) мужчина угрожал ножом пятилетнему ребенку, требуя у его отца денег на выпивку.



Как сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома, вечером 21 ноября мужчина отправился в магазин вместе с малолетними сыном и дочерью. По дороге встретил знакомого, который пригласил его в гости. Сельчанин с детьми купил в магазине спиртное и отправился в дом к знакомому. Там кроме хозяина находился также житель деревни Кандерщина.



Когда спиртное закончилось, гостю предложили сходить за добавкой и при этом взять все расходы на себя. Мужчина решил уйти домой и начал одевать детей. В этот момент один из мужчин приставил к горлу мальчика нож, требуя деньги. Его отец отдал 50 рублей, которые у него были при себе, а придя домой, позвонил в милицию.



На место происшествия выехала группа быстрого реагирования Браславского РОВД, которая задержала подозреваемых. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 УК (разбой).