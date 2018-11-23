"Моладзь БНФ" и "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" начинают кампанию против монополии БРСМ в сфере молодежной политики

Минск, 23 ноября. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" и инициатива "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" начинают кампанию "Свободный выбор", которая направлена против монополии БРСМ в сфере молодежной политики и проведения глобальных реформ в сфере студенческого самоуправления.



Проведение кампании, сообщает пресс-служба "Моладзі БНФ", связано с появлением в последнее время в средствах массовой информации все больше новостей о БРСМ резко негативного характера, в частности о том, что студентов не только заставляют вступать в союз против их воли и выплачивать взносы, но и неофициально запрещают выход из него под угрозой отчисления из вуза.



Среди проблем, которые подтверждают монополию БРСМ, организаторы кампании "Свободный выбор" называют: государственные дотации в пользу союза; непрозрачность его деятельности (централизованное управление, отсутствие финансовой отчетности в открытом доступе); факты принудительного вступления путем угроз; монополизация университетских органов самоуправления и молодежных парламентов.



"Эти и многие другие факты указывают, что БРСМ на сегодня является не организацией, представляющей и защищающей интересы молодежи, а обычным рупором государственной пропаганды с огромным административным ресурсом, который существует на бюджетные деньги", — считают инициаторы кампании.



По мнению молодежных организаций, нынешний БРСМ должен быть лишен монополии в молодежной сфере, а вместо этого необходимо провести глобальную реформу молодежной политики, направленную на развитие молодежных неправительственных организаций.



Неотъемлемой частью молодежной политики инициаторы кампании называют молодежный парламентаризм и студенческое самоуправление. "Сейчас большинство этих структур искусственно созданы и работают чисто декоративно: в молодежных парламентах нет диалога, а нынешние органы студенческого самоуправления не являются репрезентативными и не соответствуют нормам Болонского процесса", — говорится в сообщении.