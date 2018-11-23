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Дата распечатки: 23.11.2018 18:59
 
23.11.2018 17:31 Политика, Общество

Пресс-секретарь МИД о репрессиях против оппозиции: Не знаю, есть ли они вообще

Минск, 23 ноября. Министерство иностранных дел Беларуси не владеет информацией о совершении властями репрессивных действий в отношении представителей оппозиции, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз 23 ноября на XVI Минском форуме.
Таким образом Глаз ответил на вопрос генерального секретаря оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергея Спариша, могут ли власти остановить преследование оппозиционеров.

"Никаким образом я не могу на этот вопрос ответить, потому что, честно говоря, даже не в курсе дел. Это вопросы к правоохранительным органам, к судам. Можно ли остановить репрессии? Не знаю, есть ли они вообще", — сказал Глаз.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев отметил успехи Министерства иностранных дел в улучшении имиджа страны на международной арене. Однако он поинтересовался у представителя МИД, не планирует ли ведомство поднять перед Александром Лукашенко вопрос о том, что усилия министерства перечеркиваются негативными действиями других ведомств, в частности МВД.

"Министерство иностранных дел — это часть правительства, как бы там ни было. Поэтому не надо пытаться нас противопоставлять нашим коллегам. Вы услышаны, хорошо, воспримем как рекомендацию", — заявил Глаз.
Алексей Александров, БелаПАН.

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