В Минском районе задержан российско-украинский "вор в законе" азербайджанского происхождения

Минск, 23 ноября. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск за незаконный оборот оружия и наркотиков 20 ноября задержали Рашада Мамеда оглы Исмаилова. В криминальной среде он имеет статус вора в законе и прозвище "Рашад Гянджинский", сообщила пресс-служба МВД.



Мужчина 1978 года рождения и еще четверо участников его преступной группы находились в одном из гостиничных комплексов Минского района. В арендуемом домике и их личном автотранспорте обнаружены пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов, гашиш.



В отношении задержанных Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.



Исмаилов является т.н. смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Он входит в ближайшее окружение влиятельных "воров в законе" Надира Салифова ("Лоту Гули") и Вагифа Сулейманова ("Вагиф Бакинский").



Исмаилов и задержанные участники его преступной группы неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности на территории России и Украины. Они являлись фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений в отношении бизнесменов — выходцев из Азербайджана, владеющих торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины.