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Дата распечатки: 23.11.2018 20:19
 
23.11.2018 20:03 Общество, Экономика

Лукашенко распорядился улучшить жилищные условия работников "республиканских СМИ"

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко подписал распоряжение "Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации".

По сообщению пресс-службы президента, Минскому горисполкому поручено в 2019—2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.

Руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом по согласованию с Министерством информации "обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства".
БелаПАН.

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