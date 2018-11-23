Лукашенко распорядился улучшить жилищные условия работников "республиканских СМИ"

Минск, 23 ноября. Александр Лукашенко подписал распоряжение "Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации".



По сообщению пресс-службы президента, Минскому горисполкому поручено в 2019—2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.



Руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом по согласованию с Министерством информации "обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства".