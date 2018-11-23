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Дата распечатки: 23.11.2018 20:20
 
23.11.2018 20:09 Финансы

Лукашенко одобрил привлечение правительством госзаймов в 2018—2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на 2 млрд долларов

Минск, 23 ноября. Указ № 458 "О привлечении внешних государственных займов" подписал 23 ноября Александр Лукашенко.

Документом одобряется привлечение правительством государственных займов в 2018—2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную 2 млрд долларов США, сообщила пресс-служба президента.
БелаПАН.

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