Представитель МИД России пожелал новому белорусскому послу Семашко успехов "в работе по развитию и укреплению союзнических отношений"

Минск, 23 ноября. Новый посол Беларуси в Москве Владимир Семашко 23 ноября вручил копии верительных грамот статс-секретарю — заместителю Министра иностранных дел РФ Григорию Карасину.



"В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, результаты состоявшегося в Минске 21 ноября 2018 г. совместного заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России, график контактов и мероприятий на ближайшую перспективу", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



Пресс-служба МИД РФ отметила, что Карасин поздравил Семашко "со вступлением в должность посла Белоруссии в Москве" и пожелал успехов "в работе по развитию и укреплению союзнических отношений между нашими странами". Стороны обсудили "ряд актуальных вопросов российско-белорусских отношений и международные сюжеты, представляющие взаимный интерес".



Бывший вице-премьер Семашко, отвечавший, в частности, за российское направление, был назначен послом 13 ноября. Он сменил Игоря Петришенко, который ушел в правительство на должность заместителя премьер-министра.



У президента России Владимира Путина было позитивное отношение к назначению Семашко послом, заявил Александр Лукашенко во время назначения. "Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, притом предметно, кандидатуру Семашко. Он так с улыбкой говорит: ну, я жду Владимира Ильича в Москве. Я, говорит, с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо", — сказал официальный лидер.



По словам Лукашенко, белорусский посол в Москве должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются отношений с Российской Федерацией. "Он не должен утонуть в нашей бюрократии. Как это сделать, что надо… Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия", — заявил Лукашенко.